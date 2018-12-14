banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Diane Arcas
Yeni başkan Mustafa Seçkin
Seçkin başkan oldu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi

Juncker'den Orban'a "yalan haber" suçlaması

- AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - "(Macaristan Başbakanı) Orban gibi burada oturan bazı başbakanlar yalan haberlerin asıl kaynağıdır" - AB Konsey Başkanı Donald Tusk: - "Yalan haber tehdidine karşı koymakta kararlıyız"

Juncker'den Orban'a
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı "yalan haberlerin kaynağı" olmakla suçladı.

Juncker ve AB Konsey Başkanı Donald Tusk, AB üyesi ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonu'nun yalan haberlerle ilgili bazı düzenleme teklifleri hazırladığını anımsatan Juncker, "Orban gibi burada oturan bazı başbakanlar yalan haberlerin asıl kaynağıdır. Orban'ın Brexit sürecinin sorumlusu ben olduğum yönündeki sözleri ve Brexit'in sorumlusu göçmenler ifadeleri yalan haberdir. Suçu sadece başkalarına atmayalım, kimin yalan haberci olduğuna bakalım." diye konuştu.

AB Konsey Başkanı Tusk de yalan haber ve yanlış bilgilendirmenin son dönemde kasıtlı bir biçimde, geniş çapta ve sistematik bir hal aldığına dikkati çekti.

Yalan haberlerde artış görüldüğüne dikkati çeken Tusk, "Yalan haber tehdidine karşı koymakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Tusk, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde yalan habere karşı gerekli adımların hızlı bir biçimde atılacağını vurguladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAB Liderler ZirvesiAvrupaBrükselJunckerTusk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1