Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi

MEKKE



Hac ibadeti için 2 milyonun üzerinde Müslümanın akın ettiği Mekke şehrindeki Kabe-i Muazzama, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

AA ekibi, milyonlarca hacının şeytan taşladığı zamanda havadan Kabe çevresini görüntüledi. Müslümanların kıblesi Mescid-i Haram ve Kabe çevresindeki yoğunluğun, hacıların Mina’da konaklıyor olması ve Cemarat'ta şeytan taşlama görevini ifa etmesi nedeniyle kısmen azaldığı kaydedildi.

Genişletme çalışmalarının sona ermesi nedeniyle tavaf alanının rahatladığı, Mescid-i Haram'a ek olarak inşa edilen yapılardaki çalışmaların ise hac mevsimi nedeniyle durdurulduğu gözlemlendi.