Kabe, yeni örtüsünü bekliyor

MEKKE (AA) - RAMAZAN TURGUT - Kutsal şehir Mekke'de yapılan ve tamamlanması 8 ile 10 ay arasında değişen Kisve (Kabe örtüsü), Kabe-i Şerif ile buluşmak için arefe gününü bekliyor.

Kabe örtüsü fabrikasında yaklaşık 150 işçinin emeğiyle farklı aşamalardan geçirilerek ve saf ipek kullanılarak yapılan Kisve yetkililere teslim edildi.

Fabrikanın Halkla İlişkiler Sorumlusu Faysal Harbi, Kisve'nin yapım aşamasına dair AA muhabirine bilgi verdi. Kisve'nin birtakım aşamalardan geçtiğini ifade eden Harbi, bunları "fabrikada ipliklerin boyanması, kumaşın desenli ve desensiz olarak örülmesi, ayet ve motiflerin el işçiliğiyle nakşedilmesi, ayet ve motiflerin Kisve'nin desensiz bölümleriyle birleştirilmesi" şeklinde sıraladı.

Harbi, Kisve'nin Kabe kapısı ile beraber 5 parçadan oluştuğunu belirterek, Kabe'nin dışarıdan görünen siyah örtüsünün yanı sıra altında astarın da bulunduğunu ve bunun da sarımsı ipekten imal edildiğini kaydetti.

Boyama ve örülme aşamasından söz eden 32 yıllık fabrika çalışanı Süleyman El-Henibi de ipliklerin ilk olarak beyaz ipek şeklinde geldiğini, bunların yıkandığını ve ardından da siyah renge boyandığını belirtti.

Boyanan ipliklerin de daha sonra bobinlere sarılarak kumaş haline getirilmesi için örme aşamasına sevk edildiğini aktaran Henibi, ipliklerin burada kuşak bölümü sade, diğer bölümleri ise desenli olacak şekilde örüldüğünü söyledi.

Henibi, tüm işlemlerin ve kontrollerin tamamlanmasının ardından da Kisve'nin el işlemesi için nakış bölümüne gönderildiğini ifade etti.

- Nakışlar, altın kaplama gümüş ipliklerle yapılıyor

Kuşak ve diğer nakışların el emeği ile yapıldığı bölümdeki işçilerden Salih Burey Raddadi de bu bölümde 34 yıldan bu yana çalıştığını dile getirdi.

Kisvenin Kuşak, Rukn Yemani, Kabe Kapısı, Hacerul Esved ve diğer bazı bölgelerine el emeği ile ayetleri nakşettiklerini ifade eden Raddadi, sadece kuşak bölümünde 16 el işi parçanın yapıldığını söyledi.

Kisvenin üzerindeki ayet ve nakışların yapımı hakkında konuşan Raddadi, "Bizim bölüme sade olarak gelen ve üzerine el emeği ile ayetlerin yazılması gereken bölümlere önce makineden desen çizdiriliyor. Çizilen desen ve yazılara göre alt kısmına sarı ipek, üstüne ise altın kaplama gümüş iplikler ile yazıyı yazıyoruz." diye konuştu.

Arefe günü değiştirilen, Kabe'den indirilerek yetkililere teslim edilen eski Kisve de genellikle müzelerde sergileniyor, parçalar halinde dünyanın farklı yerlerine gönderiliyor.

