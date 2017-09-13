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Kabil'de intihar saldırısı: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de, kriket stadında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'deki...

Kabil'de intihar saldırısı: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de, kriket stadında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'deki kriket stadının girişinde intihar saldırısı yapıldığını söyledi.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade eden Mücahit, olayın kriket müsabakası oynanırken gerçekleştiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda çok fazla kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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Anahtar Kelimeler:
AfganistanKabil
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