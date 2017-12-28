Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Hepsiburada Ozan Toprak Kalebaş ekonomi
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti

Kabil'de intihar saldırısı: 30 ölü

- Kabil'de Şii Hazara gruplara ait olduğu bilinen bir kültür merkezine düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti

Kabil'de intihar saldırısı: 30 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kültür merkezine düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Kabil'in 6. bölgesinde, Afganistan'ın Sesi (Ava) adlı haber ajansının bulunduğu kültür merkezi binasına intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı Sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Görgü tanıkları, intihar saldırısının ardından bir diğer saldırganın içeri girerek rastgele ateş açmaya başladığını ifade etti.

Ülkenin en büyük etnik gruplarından Şii mezhebine mensup Hazara gruplarına ait olduğu bilinen "Tabyan" adlı kültür merkezinin içinde, haber ajansı ve eğitim merkezi gibi kuruluşlar yer alıyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Afganistanİntihar SaldırısıKabilSaldırı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5