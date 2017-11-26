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Kabin basıncı düşen uçak seferini sorunsuz tamamladı

- Kabin basıncı düşen Anadolujet'in Samsun-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi - THY: - "İniş sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yolcularımız seyahatlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamıştır"

Kabin basıncı düşen uçak seferini sorunsuz tamamladı

İSTANBUL (AA) - Kabin basıncı düşen Anadolujet'in Samsun-İstanbul seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz indi.

Alınan bilgiye göre Anadolujet'in TK7237 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi tarifeli uçağın kabin basıncında Samsun'dan havalandıktan bir süre sonra düşüş meydana geldi.

Bunun üzerine uçağın pilotu kabin basıncını dengelemek için 10 bin feete kadar alçaldı. Kabin basıncı düzelmesinin ardından uçak sorunsuz bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, TK 7237 Anadolujet'in Samsun-Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağında kabin basıncı sorunu yaşandığı belirtildi.

Yaşanan sorun sonrasında bir müddet alçalışa geçen uçağın, kabin basıncının normale dönmesi üzerine uçuş planına uygun şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişini gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "İniş sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yolcularımız seyahatlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamıştır." ifadelerine yer verildi.

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ArızaKabinUçak
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