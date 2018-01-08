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Kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında

- Bartın'da kar maskeli 2 hırsızın kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında

BARTIN (AA) - Bartın’da bir elektrik malzemesi satan işyerinden kablo çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kavallar Caddesi'nde elektrik malzemesi satan bir iş yerinden kablo çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla S.T ve B.N'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yüzleri maskeli 2 hırsızın iş yerinin avlusuna girerek kabloları keserek çalmaları yer alıyor.

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