Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Kaçak akaryakıt operasyonu

- Operasyonlarda Sakarya ve Kocaeli'de toplam 155 ton 383 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçak akaryakıt operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda, 155 ton 383 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan denetim çalışmalar neticesinde Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda arama yapıldı.

Aramalarda, "geçersiz" sonuç veren ve kaçak olduğu tespit edilen toplam 35 ton 383 gram kaçak akaryakıt ele geçirildi. İstasyonda kaçak akaryakıt tespit edilen, tank ve bu tankların bağlı olduğu pompalar EPDK görevlileri tarafından mühürlendi.

Akaryakıt istasyon yetkilisi M.K. (58) gözaltına alındı.

Ele geçirilen Kaçak Akaryakıt’ın Kocaeli Körfez ilçesinde bulunan bir dağıtım firmasına ait antrepodan alındığı tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü EPDK görevlileri ile yapılan görüşmeler sonucunda belirtilen antrepoda yapılan denetim de 120 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğünce konu hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kaçak AkaryakıtKocaeliOperasyonSAKARYA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.