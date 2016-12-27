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Kaçak avcılara suçüstü

- Tunceli'de 4 kişi, avladıkları nesli tükenmekte olan yaban keçisinin etini pişirirken yakalandı

Kaçak avcılara suçüstü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan 4 kişi, eti pişirirken yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaçak avcılıkla mücadelelerinin sürdüğünü belirterek, Çemişgezek ilçesinde kaçak avlanan 4 kişinin yakalandığını söyledi.

Bu kişilerin koruma altındaki yaban keçisini avlayıp pişirirken yakalandığına ifade eden Gürsönmez, şunları kaydetti:

"Çemişgezek'te 4 kişinin yaban keçisi avladıkları ihbarı alınca ekiplerimiz bölgeye gittiklerinde kar üzerinde kan izine rastladı. Güvenlik birimleriyle yaptığımız iş birliği neticesinde bu kişilerin bölgeden ayrıldığı araç tespit edildi. Ardından 4 şüpheli ilçe merkezinde, avladıkları koruma altındaki yaban keçisinin yaklaşık 7 kilogramlık etini piknik alanında pişirirken yakalandı. Şahısların elindeki ete ekibimiz el koydu."

Zanlılara 12 bin lira tazminat ve idari para cezası uygulanacağını kaydeden Gürsönmez, yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için tüm vatandaşların kaçak avcıları ihbar etmelerini istedi.

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ÇemişgezekKaçak AvlanmaTunceliYaban Keçisi
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