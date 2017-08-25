Kaçak elektrik kullanımı teknolojik yöntemle önlenecek

IĞDIR (AA) - Doğu Anadolu bölgesindeki 7 ilde yüzde 24'e varan kaçak elektrik kullanımının teknolojik yöntemle önleneceği bildirildi.

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras EDAŞ) Genel Müdürü Fikret Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki 7 ilde yüzde 24 oranında kaçak elektrik kullanımı olduğunu tespit ettiklerini belirterek, bunu önlemek için çalışma başlatıldığını söyledi.

Yeni yapılan ihaleyle ileri teknoloji kullanarak kaçak elektrik kullanımının önüne geçileceğini belirten Akbaş, "Ağrı'nın Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde ağırlıklı olarak elektrik kaybımızın olduğu gözlemlenmiştir. Elektrik kaybımızı önlemek için ileri teknolojiyle bir sistem kurmaya çalışıyoruz. İnşallah Kurban Bayramı'ndan sonra onu başlatacağız." dedi.

Akbaş, bölgede vatandaşların sağlıklı enerji kullanması için enerji kaybının önlenmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü biz bir hesap yaptık. Ne güçte trafo ve enerji akımını sağlayan kablo kullanılacağı hesaplanmış ve bir kapasite belirlenmiş. Birileri araya girip çalmaya çalışıyor. Dolayısıyla kapasitenin üzerinde enerji çekiyor. Bu da vatandaşlarımızın sağlıklı enerji kullanamamasına ve maliyetin yüksek olmasına neden oluyor. Çünkü bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de paçal fiyat uygulaması var. Paçal maliyetler bölünerek bir fiyat uygulaması var. Bu kaçak elektrik kullanımı bölgenin kalkınmasına engel olan, enerji alt yapısını dejenere eden bir yöntemdir."

Kaçak elektriğin enerji hatlarına çeşitli zararlar verdiğine dikkati çeken Akbaş, şunları kaydetti:

"Enerji hatlarımıza girip, enerji çalmakla hatlarımızı kullanılmaz hale getiriyorlar. Bu da sık sık arızalara neden oluyor. Bu da sanayi, ticaret, eğitim ve turizmin gelişmesine maalesef engel oluyor. İnşallah hem kaybımızı engelleyerek, hem de altyapımızı sağlamlaştırarak, personel niteliğini de arkasına alarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağız."