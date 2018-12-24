banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon Sercan Okur dünya Bursa
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

Kaçak elektrik kullanımına "Çekirge"yle geçit vermiyorlar

- Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de yaklaşık 40 bin kilometre hat ile 3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren UEDAŞ tarafından 4 yıl önce geliştirilen "Çekirge" isimli tespit cihazı ile kaçak elektrik kullanımına geçit verilmiyor - UEDAŞ Ar-Ge Stratejik Planlama Direktörü Mutlu Dalkaç: - "Ulusal çapta elektrik hırsızlığını ne kadar önlersek, milli ekonomiye de o kadar fayda sağlamış olacağız. Bu cihaz sayesinde bugüne kadar tespit ettiğimiz binlerce kaçak kullanımı önledik"

Kaçak elektrik kullanımına
banner17

BURSA (AA) - ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de yaklaşık 40 bin kilometre hat ile 3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından 4 yıl önce geliştirilen ve "Çekirge" isimli verilen kaçak elektrik tespit cihazı ile kaçak elektrik kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

Şirketin Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen ve kaçak elektrik kullanıldığından şüphelenilen aboneliklerde sayaç öncesi noktalara montajı yapılan cihaz, kendi kayıtlarıyla müşterinin sayacı veya geçmişteki aylık tüketimleri karşılaştırıyor.

UEDAŞ Ar-Ge Stratejik Planlama Direktörü Mutlu Dalkaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihazın 4 yıl önce geliştirildiğini ve Kayıp Kaçak Direktörlüğü tarafından kullanıldığını söyledi.

Cihazın, enerji hırsızlığını tespit edebildiğini vurgulayan Dalkaç, şöyle konuştu:

"Gerek ihbarlardan gerekse bizim sayaçlarımızı uzaktan okuduğumuz sistemlerle yaptığımız analizler sonucunda şüphelendiğimiz kullanıcılara fark ettirmeden, kullanıcılara uzak bir noktaya bu cihazı takmak suretiyle, kullanıcının sayacıyla bu cihaz arasındaki fark karşılaştırılıyor ve herhangi bir kaçak olup olmadığı bu şekilde tespit ediliyor."

Dalkaç, bu cihazın şirketin faaliyet alanı olan Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de kullanıldığını belirterek, "Bizde 12 adet 'Çekirge' mevcut. Cihazdan, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'ye (BEDAŞ) 2 adet, Akdeniz EDAŞ'a da 1 adet şirketimiz tarafından imal edilerek verildi." ifadelerini kullandı.

- "Tespit ettiğimiz binlerce kaçak kullanımı önledik"

Cihaz sayesinde bugüne kadar tespit ettikleri binlerce kaçak kullanımı önlediklerini dile getiren Dalkaç, şunları kaydetti:

"Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ bünyesinde yaklaşık 40 bin kilometre hat ve yine yaklaşık 3 milyon kullanıcıya hizmet vermekteyiz. Dağıtım faaliyetleri esnasında teknik kayıpların yanında kaçırılan elektrik de bulunuyor. Bu nedenle 2014 yılında bu cihazı geliştirdik ve Kayıp Kaçak Direktörlüğümüzün kullanımına sunduk. Bu kullanım sonucunda da 21 elektrik dağıtım şirketi arasında şu an itibarıyla en iyi sıradayız. Ulusal çapta elektrik hırsızlığını ne kadar önlersek, milli ekonomiye de o kadar fayda sağlamış olacağız. Bu cihaz sayesinde bugüne kadar tespit ettiğimiz binlerce kaçak kullanımı önledik."

Dalkaç, cihazın sürekli geliştirildiğini ve yüksek tüketimli aboneler için kullanılması planlanan ikinci versiyonunun yapımının da tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaçekirgeKaçak ElektrikUludağ Elektrik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1