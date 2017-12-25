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Kaçak göçmene terör örgütü üyeliğinden tutuklama

- Niğde'de yakalanan 18 kaçak göçmenden Kırgızistan uyruklu S.S, terör örgütleri El Nusra, Fetih El Şam, Tahrir Şam üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı - Diğer göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Kaçak göçmene terör örgütü üyeliğinden tutuklama

NİĞDE (AA) - Niğde'de yakalanan 18 kaçak göçmenden Kırgızistan uyruklu S.S'nin, terör örgütleri El Nusra, Fetih El Şam, Tahrir Şam üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Ulukışla ilçesinde durdurulan araç içerisinde bulunan ve kendilerini tanıtıcı herhangi bir belge ve kimlik bulunmadığı anlaşılan 18 yabancı uyruklunun gerekli idari işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi belirtildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, araçta bulunan Kırgızistan uyruklu S.S, hakkında yapılan araştırmada El Nusra, Fetih El Şam, Tahrir Şam terör örgütleri olma suçundan tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir." denildi.

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Kaçak GöçmenKırgizistan UyrukluNiğde
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