Kaçak göçmenlere müdahale eden ekip denizde ceset buldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 76 kaçak göçmen yakalandı, olaya müdahale eden ekipler deniz yüzeyinde 1,5 yaşındaki bir erkek çocuğun cesedini buldu.

Alınan bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri, Madra Çayı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botundaki ekip tarafından durdurulan lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 74 Suriye, 2 Kongo uyruklu göçmen yakalandı.



Ekipler, deniz yüzeyinde de Suriye uyruklu 1,5 yaşındaki Revan Hassun'un cansız bedenini buldu.

Hassun'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karaya getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.