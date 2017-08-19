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Kaçak Hacı adayları Mekke'ye giremedi

- Kutsal kent Mekke çevresinde oluşturulan özel güvenlik kontrol noktalarında, Hac vizesine sahip olmadan Mekke'ye geçmek isteyen 120 bin hacı adayı izinleri olmadığı için şehre alınmadı

Kaçak Hacı adayları Mekke'ye giremedi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın Mekke şehri çevresinde oluşturulan 6 özel güvenlik kontrol noktasında yapılan kontrollerde, hac izni olmadığı tespit edilen 120 bin kişinin kente alınmadığı bildirildi.

Hac Güvenlik Güçleri komutanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, hac iznine sahip olmadan kutsal kent Mekkeye giderek hac ibadetini yapmak isteyen Suudi Arabistan'da oturumu olan yabancılardan 120 bin kişinin Mekke'ye alınmayarak geri gönderildiği bildirildi.

Mekke kenti çevresinde Tanim, Şumeys el-Kadim, El-Ker, El-Kakiyeh, Şumeys El-Cedid ve Buheyte kontrol noktası olmak üzere toplam 6 noktada kontrollerin sıkı bir şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, hac bölgesine giriş iznine sahip olmayan 61 bin 600 araca da el konulduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, hac mevsiminde yaşanacak izdiham ve benzer olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ülke dışından gelecek hacı adaylarına hac vizesi uyguladığı gibi ülke içindeki yabancılar ve kendi vatandaşlarına da hac izni çıkarmalarını zorunlu kılıyor.

Yaklaşık 10 milyon civarında yabancının çalıştığı Suudi Arabistan'da yaşayan yabancılar ve Suudi Arabistan vatandaşları, 5 yılda bir hac ibadeti yapmak için izin alabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hac 2017MekkeSuudi Arabistan
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