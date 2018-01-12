Kaçak kazı alanında mozaik bulundu

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen taban mozaikleri bulundu.

Şehit Mustafa Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ve bulunan mozaiğin çıkartılmaya çalışıldığı ihbarını alan güvenlik güçleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, ikamet bahçesinde 4 metre derinliğinde 3 metre çapında çukur kazıldığını belirledi.

Açılan çukurda inceleme yapan ekipler, zeminde, üzerinde balık ve kuş figürleri bulunan 4-5 metrekare genişliğinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen mozaik yapı ile kalp şeklinde 80 santimetre çapında lahit olduğu değerlendirilen sütun taş tespit etti.

Polis olayla ilgili Selah A'yı gözaltına aldı.

Bu arada, aynı adreste daha önce de kaçak kazı yapılmaya çalışıldığı öğrenildi.







