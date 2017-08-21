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Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar

- Bartın'da, bir arazide kaçak kazı yapan 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı

Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar

BARTIN (AA) - Bartın'da, arkeolojik sit alanındaki bir arazide kaçak kazı yapan 1'i kadın 5 kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1. Derece Arkeolojik Sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, merkeze bağlı Çöpbey Köyü Zoni Yaylası Karadere mevkisinde bir arazide izinsiz kazı yapan E.B, Ö.A, L.A, D.A, A.S'yi, suçüstü yaparak, gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte define aramakta kullanılan 1 murç, 1 kazma ve 1 adet pala ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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