Kaçak kazı yaparken yakalandılar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de dedektörle kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dursunbey ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Kavacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Asarcık mevkisinde M.G.T. ve Y. E'yi kazı çalışması yaparken suç üstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinden Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 adet madeni para ve maden arama dedektörü bulundu.

Şahıslardan Y.E'nin Dursunbey ilçesinde bir kamu kurumunda memur olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki sorguları sürüyor.



