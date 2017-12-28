Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Kaçak sigaralarla polisten kaçarken kaza yaptı

- Kars'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan zanlı kaza yapınca yakalandı - Zanlının aracı ve evinde 5 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçak sigaralarla polisten kaçarken kaza yaptı

KARS (AA) - Kars'ta, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken otomobiliyle kaza yapınca yakalanan sürücünün aracı ve evinde yapılan aramalarda 5 bin 560 paket kaçak sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getirileceği yönündeki ihbarı değerlendirerek bir otomobili takibe aldı.

Ekipler, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önüne gelen otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü idaresindeki otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı.

Sürücünün aracında bin 60 paket kaçak sigara ele geçirildi. Zanlının Tekneli köyündeki evinde yapılan aramada da 4 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçak sigaralara el koyan polis, zanlıyı gözaltına aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kaçak SigaraKars
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5