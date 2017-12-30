"Kaçak tütünde yasal düzenleme etkisini gösterdi"

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Mahmut Özgener, kaçak tütünle mücadele kapsamında kasım ayında kabul edilen yasal düzenlemenin piyasada etkisini gösterdiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığımız da eylül ayından itibaren kaçak sigara piyasasına ciddi şekilde müdahale etti, onların da faydasını gördük." dedi.

Özgener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün sektörünün yasal anlamda hareketli bir yılı geride bıraktığını, kaçak tütünle mücadele kapsamında düzenlemelerin bulunduğu torba yasanın kasım ayında kabul edildiğini, son olarak bu hafta Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) da kapatıldığını ifade etti.

Kurumun kapatılacağına ilişkin daha önce duyumlarının olduğunu, kendileri için sürpriz olmadığını ifade eden Özgener, yeni yılın ilk haftasında işleyişin nasıl olacağı konusunun kendileriyle paylaşılmasını beklediklerini bildirdi.

Özgener, "Sektörümüzün işleyişi üzerinde herhangi bir değişim veya aksama olmayacağına inancım tamdır. Bundan sonra ilişkilerimizi kurum nezdinde değil bakanlık nezdinde sürdüreceğiz. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşayacağımıza hiçbir şekilde ihtimal vermiyorum. Hükümetimizin vermiş olduğu bir karardır, sektör olarak tabii ki buna saygı duyuyoruz." diye konuştu.

- "Kaçak tütünün payı yüzde 18'di"

Mahmut Özgener, torba yasa kapsamındaki düzenlemeyle kaçak tütün ticaretine ve özellikle açık pazarlarda satılan kıyılmış tütünle hazırlanan sigaraya karşı getirilen cezaların ağırlaştırıldığına dikkati çekti.

Kaçak tütünün pazardaki payının yasal düzenleme öncesi yüzde 18'e kadar çıktığını hesapladıklarını dile getiren Özgener, bu açıdan düzenlemenin yasalaşmasını son derece pozitif bulduklarını ifade etti.

Özgener, şöyle konuştu:

"Kıyılmış tütün ticaretinin artması hem devletin ciddi oranda vergi kaybına sebep oluyordu hem de sözleşmeli üretim yaptığımız bölgelerden kaçak ticaret yapan kişilere tütün satışı oluyordu. Sözleşmeli üretim yapmamıza rağmen yılın sonuna geldiğimizde hiç tütün alamadığımız üreticiler oluyordu. Hem alım miktarlarımızda hem Türk tütününün sürdürülebilirliği açısından ciddi sıkıntılar yaratıyordu.

Bu düzenleme kaçağı ciddi şekilde azaltacaktır. Aslında biz bu sene yasa gündeme geldiği andan itibaren pazarda yarattığı etkiyi gördük. İçişleri Bakanlığımızın da eylül ayından itibaren kaçak sigara piyasasına ciddi şekilde müdahaleleri oldu. Onların da faydasını gördük."

- DİR kapsamında ithalat

Torba yasayla ihraç etmek üzere tütün ithalatına izin verildiğine de işaret eden Özgener, dahilde işleme rejimi kapsamındaki bu ithalatın sektörün istihdam ve ihracat gelirlerini artıracağını belirtti.

Tütün işleme tesislerinin yılın sadece 4 ayı çalıştığını, yurt dışından getirilecek tütünlerin işlenmesiyle kapasitelerin yıl boyu kullanılabileceğini kaydeden Özgener, "Sektör tütün ve sigara olarak iki ürün grubunda ihracat yapıyor. Bunun önemli bölümü de sigaradır. Bu düzenlemeyle tütün ihracatının artmasını ve yüzde 50'lik bir dengenin kurulmasını bekliyoruz." dedi.