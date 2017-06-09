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Kaçak yollarla yurda elektronik sigara sokulmasına dava

- Atatürk Havalimanı'ndan kaçak yollarla elektronik sigara sokmaya çalışan bir kişi hakkında ''kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı

Kaçak yollarla yurda elektronik sigara sokulmasına dava

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'dan Atatürk Havalimanı'na kaçak yollarla elektronik sigara sokmaya çalışan bir kişi hakkında ''kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Nisan 2017'de İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince şüpheli Ukrayna'dan Olena Chabaniuk'un, Atatürk Havalimanı'nda yurda giriş yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Chabaniuk'un valizinin incelendiği, valizinde 13 bin lira değerinde 49 adet elektronik sigara, 63 adet elektronik sigara likit tankı, 30 adet de elektronik sigara atomizeri eşyanın bulunduğu ve yurda bu eşyaları kaçak olarak soktuğunun anlaşıldığı belirtildi.

Şüpheli Olena Chabaniuk, öğrenci olduğunu, Türkiye'ye yılda bir iki kez misafir olarak geldiğini belirterek, ''Bu eşyaları Ukrayna Harkov'dan toplamda 2 bin dolara satın aldım. Türkiye'de bunları satacaktım. Gümrüğe beyan edileceğini bilmiyordum. Bilseydim beyan ederdim. Daha önce bu şekilde eşya getirmedim. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Suç olduğunu bilseydim yapmazdım.'' şeklinde ifade verdi.

İddianamede, şüpheli Olena Chabaniuk hakkında ''kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Değerlendirme aşamasında olan iddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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