Soylu, Sivas'ta düzenlenen 135. Dönem Kaçakçılık, İstihbarat, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uyuşturucu ticaretinin, insan kaçakçılığının, tütün, alkol ve tarihi eser gibi diğer kaçakçılık türlerinin güzergahı üzerinde yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin bekası için bu yasa dışı akışın engellenmesi gerektiğini vurgulayan Soylu, başta uyuşturucu olmak üzere, kaçakçılığın terörle doğrudan ilintili ve onu besleyen bir hadise olduğunu söyledi.

Soylu, kaçakçılığın teröre finansman sağladığını, terör gibi gençleri hedef aldığını, terörün sürdürülebilirliğini sağladığını aktararak, "Dağlarda, mağaralarda operasyonlar sırasında uyuşturucular ele geçirilmektedir. Bunların hepsi sadece ticaret için orada değildir, bu maddeler o insanları katliam yapabilecek bir anlayışa getirmek, onları birebir canlı bombaya dönüştürebilecek hale getirebilmek için kullanılmaktadır. Yani hem parasıyla satıyorlar hem de teröristse silah ve mühimmat alıyorlar hem de kullandırıyorlar. Düşünmeyen, saldıran, beline bomba sarıp patlatan canavarlar oluşturuyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin teröre önem verdiği kadar uyuşturucu ve kaçakçılık meselesine de önem verdiğini vurgulayan Soylu, "Uyuşturucu konusunda devletimiz bütün birimleriyle tam bir teyakkuz halindedir. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve devletimizin özellikle uyuşturucuyla mücadelede stratejik kurumunu oluşturduğu ve görevlendirdiği bütün birimler bugün teyakkuz halindedir ve el birliğiyle de bu meselenin takipçisiyiz. Dağdaki eli silahlı terörist bizim için neyse okul önünde uyuşturucu hap satan torbacı da bizim için aynıdır, muamele de aynıdır. Bu muameleyi yapmak da bizim hem vatandaşlık görevimizdir hem de devletin bize yüklediği bir görevdir." ifadelerini kullandı.

- "İşin mutfağına el atıldı"

İçişleri Bakanı Soylu, Akdeniz'de bir gemide 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildiğini hatırlatarak, bunun yakın tarihte tek seferde yapılmış en büyük operasyon olduğuna işaret etti.

Soylu, "Son 9 ayda 81 ilde, 23 bin 150 uyuşturucu operasyonu yapılmıştır, bu önemli bir rakamıdır. 37 bin 991 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan da 7 bin 652'si tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 1,66 milyar Türk lirasıdır. Yani eski parayla 1,66 katrilyondur. 2017'nin birinci dönemi dediğimiz ilk 4 ayında geçen yıla kıyasla yakalanan eroin yüzde 54, esrar yüzde 288, afyon yüzde 209, bonzai yüzde 32, metamfetamin yüzde 157, ecstasy yüzde 55 oranında artış göstermiştir. Esrar ve eroin gibi maddelerin yakalanmasında yüzde 234, sentetik hap ve ham maddelerin yakalanmasında da yüzde 79 oranında artışlar gerçekleşmiştir." diye konuştu.

- "İşin mutfağına da el atılmıştır"

Terör operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu maddelerde de ciddi başarılar elde edildiğine dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır Lice'de polis özel harekat, jandarma özel harekat, jandarma komando, kara kuvvetleri, güvenlik korucularımız ve tüm personelimizden oluşan toplam 10 bin kişinin katılımıyla bin 600 kilometrekarelik bir alanda teröristlere ve uyuşturucuya karşı operasyon gerçekleştirilmektedir. Söz konusu operasyonlarda 20 sığınakta 303 kilogram esrar, 330 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar neticesinde yasa dışı ekim noktasında da ciddi azalma meydana geldiği belirlenmiştir. Yaşa dışı haşhaş ekiminde yüzde 98, kök kenevir ekimindeyse yüzde 18 azalış olmuştur. Yani deyim yerindeyse bu işin mutfağına da el atılmıştır. Yasa dışı ekim konusunda 2016'nın ilk 4 ayı ile 2017'nin ilk 4 ayını kıyasladığımızda uyuşturucu yakalamalarının yüzde 47, şüpheli sayısının ise yüzde 84 artış gösterdiğini görüyoruz."

Bingöl ve Diyarbakır kırsalında teröristlere göz açtırmadıklarını ve ekim alanlarında ciddi daralmalar meydana geldiğini aktaran Soylu, "Sevindirici bir haber var. Geçen yıl 5 milyon kök kenevir aynı alanlarda toplanıyordu. Şimdi operasyonumuzun hemen hemen belli bir noktasındayız şu ana kadar 330- 350 bin civarında bir kök kenevir elde edildi. Diğer alanlarda buğday ekiliyor. Yani geçen yıl kenevir ekilen alanlarda bu yıl buğday ekiliyor." dedi.

Bakan Soylu, uyguladıkları stratejinin başarılı sonuçlar verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aynı dönem için göçmen kaçakçılığında olay sayısı açısından yüzde 28 azalma görülürken, yakalanan göçmen sayısında da yüzde 71 azalma gözlenmiştir. Şunu çok net söyleyeyim, çıkarttığımız kanun hükmünde kararnamelerin de ciddi şekilde etkisi var. Özellikle sınırlardan toplu geçişlerde, kaçışlarda neredeyse eskiden otobüsle gelenler şimdi mallarına müsadere yetkisiyle el koyduğumuz için bu sefer 'Acaba kaçak nasıl geçeriz?' telaşı içerisindeler. Onlar her adımı atmaya çalışıyorlar, biz de her adımla beraber onları bir şekilde kuşatmaya ve bu kanunsuz eylemlerini engellemeye çalışıyoruz. Özellikle Ege Denizi civarında gerçekleştirilmiş operasyonlar da takdire layıktır. 2016 ve 2015'te özellikle 3 bin 600'ün üzerinde neredeyse kaçak göçmen söz konusuyken, bir günde bu rakam 9 bin 800'lü rakamlara ulaşmışken bugün ortalaması 46-47'den gidiyoruz. Yaz münasebetiyle 60'lı rakamlara çıkmış durumda ama ifade etmek istiyorum ki bu rakam geldiğimiz an itibarıyla bakılırsa çok önemli tedbirlerin başarıyla beraber gerçekleştiği bir rakamdır."

- "Avrupa Birliği sözünü yerine getirmedi"

Bakan Süleyman Soylu, göçmen kaçakçılığı konusunda üzüldükleri bir nokta olduğuna da dikkati çekerek, "Biz Avrupa Birliği ile bu konuda yapmış olduğumuz mutabakata tam anlamıyla ve onların beklentisinden üstün bir şekilde uyduk ve gereğini yerine getiriyoruz. Ama maalesef Avrupa Birliği bu konuda verdiği hiçbir sözü bugüne kadar yerine getirmemiş bir anlayışı ortaya koymaktadır. Getireceğiz diye söylüyorlar, bu konuda bekliyoruz. 2017'nin ilk dört ayında yakalanan kaçak göçmen sayısı 16 bin 586, yakalanan organizatör sayısı da bin 240 olmuştur ve bu organizatörlerin büyük bir bölümünün de tutuklandı. Yüksek para cezaları kesiyoruz, taşıdıkları yolcu başı, kaçırdıkları kaçak göçmen başı ciddi şekilde para cezaları kesiyoruz. Buna aynı şekilde devam etmeliyiz. Bu da çok önemli bir caydırıcılık etkisi var." açıklamasında bulundu.

