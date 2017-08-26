Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması Ordu Alım
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek

Kaçakları Ankara diye Batman'a getirmişler

- Batman'da otogarda polisten kaçmaya çalışan yaklaşık 150 Afganistan uyrukludan bazıları kovalamaca sonucu yakalanırken, bazıları izini kaybettirdi - Kaçakların, Ankara diye Batman'a getirildiği tespit edildi

Kaçakları Ankara diye Batman'a getirmişler

BATMAN (AA) - İnsan kaçakçıları tarafından Ankara diye Batman'a getirildikleri belirlenen yaklaşık 150 Afganistan uyrukludan bazıları, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Batman otogarında yabancı uyrukluların olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, burada yaklaşık 150 kaçağın bulunduğunu tespit etti.

Polisi karşılarında gören kaçaklar, Batman-Diyarbakır karayolu kenarındaki mısır tarlalarına doğru kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından bu kişilerden bazıları yakalanırken, bazıları da izini kaybettirdi.

Bu kişileri kente getirenleri bulmak için kaçaklardan biriyle konuşan polis, "Sizi kandırdılar da mı burada indirdiler? Nereye gidecektiniz? Ankara diye buraya mı bırakıp gittiler sizi? Sizinle anlaşan Türk müydü?" diye sordu.

Bunun üzerine Afganistan uyruklu Faim Amini, "Afganistan'da konuştuk, adam başı bin dolara Ankara'ya gitmek için anlaştık. Bizi getirip buraya bıraktılar. Buraya minibüsle getirdi, bizi bıraktıktan sonra gitti." dedi.

Kaçaklar, daha sonra polis araçlarıyla emniyete götürüldü. Afganistan uyrukluların, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaçan yabancı uyrukluların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfganistanAnkaraBanker BiloBatmanKaçakKovalamaca
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5