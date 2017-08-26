Kaçakları Ankara diye Batman'a getirmişler

BATMAN (AA) - İnsan kaçakçıları tarafından Ankara diye Batman'a getirildikleri belirlenen yaklaşık 150 Afganistan uyrukludan bazıları, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Batman otogarında yabancı uyrukluların olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, burada yaklaşık 150 kaçağın bulunduğunu tespit etti.

Polisi karşılarında gören kaçaklar, Batman-Diyarbakır karayolu kenarındaki mısır tarlalarına doğru kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından bu kişilerden bazıları yakalanırken, bazıları da izini kaybettirdi.

Bu kişileri kente getirenleri bulmak için kaçaklardan biriyle konuşan polis, "Sizi kandırdılar da mı burada indirdiler? Nereye gidecektiniz? Ankara diye buraya mı bırakıp gittiler sizi? Sizinle anlaşan Türk müydü?" diye sordu.

Bunun üzerine Afganistan uyruklu Faim Amini, "Afganistan'da konuştuk, adam başı bin dolara Ankara'ya gitmek için anlaştık. Bizi getirip buraya bıraktılar. Buraya minibüsle getirdi, bizi bıraktıktan sonra gitti." dedi.

Kaçaklar, daha sonra polis araçlarıyla emniyete götürüldü. Afganistan uyrukluların, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaçan yabancı uyrukluların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.