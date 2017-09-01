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Kaçan kurbanlık boğayı yakalamaya çalışan zabıta hastanelik oldu

- Çorum'un Sungurlu ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, zabıta ekibince yakalandı - Boğanın saldırdığı zabıta görevlisinin kaçma anı ve düşerek hafif şekilde yaralanması kameraya yansıdı

Kaçan kurbanlık boğayı yakalamaya çalışan zabıta hastanelik oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, zabıta ekibince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Manastır Sokak’ta kesime götürülen kurbanlık boğa, bağlı olduğu traktörün kasasından ipini kopararak kaçmaya başladı.

Yaklaşık bir kilometre kaçtıktan sonra 500 metre yükseklikteki dağ yamacına çıkan boğa, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yanına yaklaşan herkese saldırmaya çalışan boğayı vatandaşlar yakalayamayınca, Sungurlu Belediyesi Zabıta ekiplerinden yardım istendi.

Kısa sürede olay yerine gelen zabıta ekipleri boğaya yaklaşarak uyuşturucu iğne attı. Kurbanlık boğa, bir anda kendisine iğne atan zabıta görevlisi Önder Arpaz'ı kovalamaya başladı. Dağ yamacından aşağı doğru kaçmaya çalışırken ayağı takılınca düşen Arpaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Araçla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Arpaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir süre sonra sakinleşen boğa da sahipleri tarafından yakalandıktan sonra kesime götürüldü.


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ÇorumKaçan KurbanlıkSungurlu
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