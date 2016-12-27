Kaçarken yakalanan Filistinli, Fethiye'de doğum yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isterken jandarma ekiplerince yakalanan Filistinli hamile kadın, hastanede doğum yaptı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek amacıyla Çığlık Koyu sahilinde tekneye binmek isterken jandarma ekiplerince yakalanan 260 kaçak arasında bulunan hamile Areej Qista (27), sahil güvenlik botuyla ilçeye getirildi.

İfade işlemleri sırasında fenalaşan Qista, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Qista, burada kız bebek dünyaya getirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastanede ziyaret ettikleri Qista'ya çiçek verdi. Ekipler, hastane görevlilerinden, "Cady" adı verilen bebek ve annesinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

- "Daha iyi bir yaşam için bu yola çıktık"

Qista, yaklaşık bir ay önce Gazze'den, nereye gideceklerini bilmeden daha iyi bir yaşam için ayrıldıklarını söyledi.

Filistin'de yaşanan savaşın hayatlarını çok kötü etkilediğini belirten Qista, "Gazze'de su bile yok." dedi.

Öte yandan, Qista'nın, eşi ve 3 çocuğuyla, tedavi işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderileceği bildirildi.