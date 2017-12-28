Kaçırılan Suriyeli genci polis kurtardı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de aralarında ev arkadaşının da bulunduğu kişilerce fidye için kaçırılarak işkence edildiği ileri sürülen Suriyeli Dahham Mustafa kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler'de bir lokantanın ortağı olan 20 yaşındaki Dahham Mustafa, 24 Aralık'ta ev arkadaşı Macit D. (20) ile Fatih'e gezmeye gitti.

Mustafa'dan bir süre haber alamayan yakınları, kendilerini arayan bazı kişilerin "Mustafa'yı kaçırdıklarını, 40 bin dolar fidye istediklerini, vermemeleri halinde öldüreceklerini" söylemesi üzerine polise başvurdu.

Durumun bildirilmesinin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, Mustafa'nın en son Fatih'teki Molla Fenari Camisi yakınında arkadaşlarıyla buluştuğunu öğrenince, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden, Dahham Mustafa ile Macit D'nin cami önünden bir otomobile bindiklerini belirleyen polis, aracın plakasını tespit etti. Söz konusu otomobilin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne gittiği bilgisine ulaşan ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Aradıkları otomobili 26 Aralık'ta Başakşehir'de gören ekipler, "dur" ihtarına uymayan otomobili, kovalamaca sonucu durdurdu. Otomobilde olduğunu gördükleri Dahham Mustafa'yı kurtaran polis ekipleri, araçtaki Yavuz E. ile Suriyeli Fırat C. ve Ahmet R'yi gözaltına aldı.

Dahham Mustafa'yı kaçırdıktan sonra Başakşehir'de bir eve götürüp darbettiği ve vücuduna elektrik verdikleri öne sürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, olaya karıştığı gerekçesiyle Mustafa'nın ev arkadaşı Macit D. de gözaltına alındı.

Şüphelilerden Yavuz E'nin emniyetteki sorgusunda, Dahham Mustafa'da para olduğunu bildikleri ve parayı almak için olayı gerçekleştirdiklerini söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yavuz E. ile Suriyeli Fırat C. Ahmet R. ve Macit D. adliyeye sevk edildi.