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Kaçırıldığı ihbarı yapılan bebek Samsun'da jandarmaya teslim edildi

- İstanbul'da, annesi tarafından yaklaşık 8 ay önce ayrılmak üzere olduğu eşi ve kayınvalidesi tarafından kaçırıldığı ihbar edilen 1,5 yaşındaki H.Y, Samsun'un Havza ilçesinde jandarmaya teslim edildi

Kaçırıldığı ihbarı yapılan bebek Samsun'da jandarmaya teslim edildi

SAMSUN (AA) - İstanbul'da, annesi tarafından, ayrılmak üzere olduğu eşi ve kayınvalidesi tarafından kaçırıldığı ihbar edilen 1,5 yaşındaki H.Y, Samsun'un Havza ilçesinde jandarmaya teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaklaşık 8 ay önce polise başvuran A.Y, kızının ayrılmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşi M.Y. ve kayınvalidesi E.Y. tarafından kaçırıldığını iddia ederek, şikayette bulundu.

Bir süre önce Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na gelen, çocuğun Samsun'un Havza ilçesinde Hecinli Mahallesi'nde olduğu ihbarı üzerine, Havza Jandarma Komutanlığı ekipleri küçük kızın babaannesi E.Y'nin ve akrabalarının evinde arama yaptı.

Jandarmanın arama yapmasının ardından, ailenin yakınları H.Y'yi jandarmaya teslim etti.

Olayın ardından gözaltına alınan baba E.Y. ve babaanne E.Y. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

H.Y. ise jandarma tarafından Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi. Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası'na yerleştirilen H.Y'nin hukuki süreç boyunca yuvada kalacağı belirtildi.

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