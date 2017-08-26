Kaçkarlar ziyaretçilerini bulutların üzerinde ağırlıyor

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek 4'üncü dağı olan Kaçkarlar, zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaşabilen ziyaretçilerini doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Doğu Karadeniz'de sahile paralel uzanan, büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin, diğer kısmı ise Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları, macera tutkunları ve dağcıların tercih ettiği zirveler arasında yer alıyor.

Dağın en yüksek noktası olan 3 bin 937 metrelik Kavrun Tepesi'ne 3 farklı rotadan çıkılırken, ziyaretçiler genellikle en kolayı olarak bilinen Yusufeli ilçesindeki güney rotasını tercih ediyor. Rize'den çıkılan diğer 2 rota ise dağcılık deneyimi olmayanlar için tehlike arz ediyor.

Türkiye'nin 3 bin 937 metre yükseklikle en yüksek 4'üncü zirvesi olan Kavrun eteklerinde vadilere çöken sis, ziyaretçileri adeta büyülüyor. Vadi boyunca yavaş yavaş zirveye doğru ilerleyen sis, her bölümde farklı görüntüler oluşturuyor.

Kaçkar Dağları'nın vadilerine çöken sis, bitkiler için de yaşam kaynağı oluyor. Dağcılar ise aniden bastıran sis nedeniyle yollarını kaybetmemek için zirveden erken ayrılmak zorunda kalıyor.

Zirveye ulaşan dağcılar, buradaki yaklaşık 30 dakikalık ziyaretlerinde Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirip, anı defterini imzaladıktan sonra yeniden dönüş yoluna geçiyor.

- AA havadan görüntüledi

Yusufeli ilçesi rotasından yola çıkan 5 kişilik ekipte, zirveyi havadan görüntülemek için Anadolu Ajansı ekibi de yer aldı.

İlk gün Yaylalar köyüne kadar araçlarla gelen ekip, yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 900 rakımdaki Dilberdüzü mevkisinde kamp kurdu.

Ertesi gün kamptan ayrılan ekip, zor doğa şartlarında yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki sırt çantası ve 4 saatlik yürüyüşle 3 bin 368 rakımda yer alan Büyük Deniz Gölü'ne ulaştı. 2'nci gece bu bölgede konaklayan gruptakiler, yürüyüşün 3'üncü gününde zorlu parkurda patikaları takip ederek güney rotasına ulaştı. Burada riskli alanlar da geçilerek yaklaşık 5 saatlik yürüyüşün ardından Kavrun zirvesine ulaşıldı.

Zorlu geçen 3 günlük yürüyüşün ardından ulaşılan zirve, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

- "Kaçkarlar çok farklı"

Çekya'dan zirve tırmanışı için gelen Petr Lucky, Kaçkar Dağları tırmanışı için doğru zamanı beklediğini belirterek, 2 günlük programla zirve tırmanışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tırmanış için yerel rehberlerden destek aldığını dile getiren Lucky, "Burası çok güzel doğaya sahip. Manzara gerçekten görülmeye değer. Bitki örtüsü son derece iyi. Çok çiçek var. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de çeşitli bölgeleri en az 50 defa ziyaret ettim ama Kaçkar'a ilk gelişim. Burası çok farklı." dedi.

İlk kez zirve tırmanışı gerçekleştiren Erkan Beyli ise zor şartlarda tırmanışı gerçekleştirdiklerini ancak tırmanış sonunda karşılaştıkları manzara ile yorgunluğu unuttuklarını söyledi.