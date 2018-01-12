KADEM Genel Başkanı Yılmaz:

HATAY (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, "Kadının ve erkeğin tüm farklılıklarına rağmen birbirini tamamladığı, rollerin adil, hakkaniyetli ve dengeli bir şekilde dağıtıldığı, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıran bir düzeni inşa etmek zorundayız." dedi.

Yılmaz, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otelde, KADEM Hatay İl Temsilciğinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, KADEM'in 26'ncı temsilciğini açtıklarını söyledi.

Türkiye genelindeki bu yolculuğa 2013 yılında başladıklarını anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kadının ve erkeğin tüm farklılıklarına rağmen birbirini tamamladığı, rollerin adil, hakkaniyetli ve dengeli bir şekilde dağıtıldığı, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıran bir düzeni inşa etmek zorundayız. Suriyelilerle ilgili yaşanan sıkıntıları büyük illerde duyarsınız ama 1,5 milyon Suriyelinin misafir edildiği Hatay'da bu sorunu duymazsınız. İşte böyle muazzam güzel bir şehrin insanları olarak biz de KADEM olarak sizinle birlikte burada çalışmaya varız ve birlikte devam edeceğiz."

Güçlü bir ailenin güçlü bir devleti oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, öncelikli olarak aile ve toplumu güçlendirmek gerektiğine dikkati çekti.

Bu fikirleri daha kalıcı hale getirmek için Türkiye'nin her yerinde örgütlendiklerini anlatan Yılmaz, Hatay'ın da bu örgütlenmenin bir parçası olduğunun altını çizdi.

Yeni Türkiye'nin yeni kadın hareketi olarak yola çıktıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çünkü kadın ne kadar güçlü olursa demokrasi ve devlet o kadar güçlü olur. Devlet vurgusunu yapıyorum. Niye? Çok yakın zamanda bu devletin bekasına göz dikenler oldu. 15 Temmuz bu devletin geleceğini yıkmak üzere yapılan bir darbeydi. Devlete sahip çıkacağız ki geleceğimiz olsun. Devlete sahip çıkacağız ki güvenliğimiz, ekonomimiz olsun. Devlete sahip çıkacağız ki uluslararası arenada başka devletlerle yarışabilecek gücümüz olsun. 15 Temmuz'dan sonra gördük ki kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla, yaşlısıyla hepimiz birer vatan severiz. O yüzden bu mesele sadece ne erkeklerin ne de kadınların meselesidir. Topluma, geleceğe sahip çıkma meselesidir."

Yılmaz, verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edilip, KADEM Hatay İl Temsilciliği'nin açılışını temsilen kurdele kesildi.

Programa, TBMM İdare Amiri Orhan Karasayar, Hatay Vali Yardımcısı Meral Batı Demirtaş, , İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile davetliler katıldı.



















