KADEM Kocaeli Temsilciliği açıldı

KOCAELİ (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz, kadının, bir toplumun gelişmesinde, neslin devamlılığında ve değer aktarımında vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek, "KADEM bu anlayışla hükümetimizin öncü çalışmalarıyla kadına şiddete karşı etkin mücadele gerçekleştirmekte, kadın istihdamının önündeki engelleri kaldırmakta ve en önemlisi toplumumuzun huzuru ve geleceğimizin teminatı için aile birliğinin güçlenmesi yönünde politikalar üretmektedir." dedi.

KADEM'in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce restore edilen Portakal Hafız Konağı'nda yer alan Kocaeli Temsilciliği açıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, demokrasinin daha iyi bir noktaya gelmesi için kadınların her alanda yer almasını sağlamak durumunda olduklarını söyledi.

Kadınların temsili noktasında akademik alan dışında arzu ettikleri düzeyde olmadıklarını dile getiren Aksoy, KADEM gibi sivil toplum örgütlerinin kadınların daha iyi noktaya taşınmasında çok ciddi katkılar sunacağını kaydetti.

Aksoy, Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi konusunda çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini vurgulayarak, kadınların haklarının ihlal edilmemesi ve bunlardan azami derecede yararlanmaları konusunda herkese önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

- "Toplumun her alanında kadın var olmalıdır"



TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da Türkiye'nin son 16 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkati çekerek, 16 yıl önce bir kadın çalışabilmesi için eşinden izin alması gerekirken, bugün hem "Toplumun her alanında ben de varım." diyen hem de büyük işlere imzalarını atan kadınların olduğunu dile getirdi.

Kadınların işgücüne katılımının yüzde 35,5'e geldiğini ve 2002 yılında yüzde 2,4 olan kadının siyasetteki temsilini son 16 yılda 3 katına çıkardıklarının altını çizen Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki 'Kadınsız toplum adaletsizliktir, haksızlıktır.' diyor. Toplumun her alanında kadın var olmalıdır. Kadını bireyselleştirmeden, yalnızlaştırmadan, aileyi merkeze alarak yolumuza devam etmeliyiz. Bunun gücünü son 16 yılda gördük. Öz güvenimiz gerçekten yerine geldi. Avrupa'yı ulaşılamayacak noktada görürken, kendi gücümüzü gördükten sonra onların hiçbir şey olmadığının farkına varıyoruz."

- "Kadına değer katabilmek için temel değerlerin iyi öğrenilmesi lazım"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

İslam inancına göre yeryüzündeki en değerli varlığın insan, insanlığın mayasının da kadın ve erkek olduğunu anlatan Karaosmanoğlu, "Hiçbirimiz dünyaya gelirken bunu seçme şansımız yok. Bu Allah'ın takdiri, Rabbimiz bizi erkek veya kadın olarak yarattı. Buna razıyız, bunu seçmek elimizde değil. Elimizde olan birbirimize değer vererek, hayatı paylaşarak mücadele etmek." şeklinde konuştu.

Karaosmanoğlu, kadına değer katabilmek için temel değerlerin iyi öğrenilmesi gerektiğine işaret ederek, "Tarihimizi, medeniyetimizi öğrendiğimiz zaman o medeniyet kodlarıyla yetişen her insan kadınına değer verir. Kadınına değer vermeyen insanlara bakın; onun kodlarında farklılık vardır, ahlakında farklılık vardır, anlayışında, insanlığında mayasında bozukluk vardır." değerlendirmesinde bulundu.

- 25. temsilcilik Kocaeli'de açıldı

KADEM Genel Başkanı Yılmaz ise dernek olarak her yörenin kendine has kadın problemleri karşısında bölgeye özgü çözüm önerileri ve politikalar üretmeye ve bu doğrultuda Türkiye'nin dört bir yanında açtıkları temsilciliklerle topluma katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

KADEM'in 25'inci temsilciliğini Kocaeli'de açtıklarını dile getiren Yılmaz, "Her toplumun kendi gerçekliğinden beslendiğini bildiğimiz için Kocaeli'nin de kendine has aile, sosyal, siyasal, ekonomik problemler olabileceğini düşünüyoruz. KADEM ile bu problemlere bir deva olmak, o problemleri çözüm üretecek politikalar üretmek için çalışacağız." diye konuştu.

Yılmaz, toplumun kadın ve erkeğiyle yan yana yürüdüğünde güçlenen ve nesilleri bir araya getiren bir yapı olduğunu vurgulayarak, "Biz eğer yan yana yürürsek güçleniriz. Kol kola yürürsek ekonomimizi ayakta tutarız. Yan yana yürüdüğümüzde toplumumuza akıllı, sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz." dedi.

- "Aile toplumun en güçlü, en üretken aracıdır"

Kadının bir toplumun gelişmesinde, neslin devamlılığında ve değer aktarımında vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"KADEM bu anlayışla hükümetimizin öncü çalışmalarıyla kadına şiddete karşı etkin mücadele gerçekleştirmekte, kadın istihdamının önündeki engelleri kaldırmakta ve en önemlisi toplumumuzun huzuru ve geleceğimizin teminatı için aile birliğinin güçlenmesi yönünde politikalar üretmektedir.

KADEM kadınların bir araya geldiği bir sivil toplum örgütüdür ama biz kadınlar olarak şunu biliyoruz, aile bizim kutsalımızdır. Aile olmadan kadınının varlığının ya da kadın olmadan ailenin varlığının tamamlanmayacağına inanıyoruz. Şuna da inanıyoruz; aileyi en son tamamlayan erkeklerdir, çocuklarımızdır. Dolayısıyla aile dediğimiz şey, kadınlar, çocuklar, erkekler bir arada olduğunda güçlü, sağlıklı, huzurlu ve mutlu olurlar. Öyleyse aile toplumun en güçlü, en üretken aracıdır. KADEM, ailenin birlikteliği, daha iyi nesiller, daha nitelikli evlatlar yetiştirilmesi için devletimizin önümüze koyduğu politikalarla daha güçlü politikaları gerçekleştirmeye çalışacaktır."

Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Portakal Hafız Konağı'nda kendilerine yer verildiği için Karaosmanoğlu'na teşekkür ederek, burayı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Milletvekili Katırcıoğlu, KADEM Başkanı Yılmaz ve diğer protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti.