KADEM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

ERZURUM (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum Şubesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, kadına şiddete yönelik söz söylediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

KADEM Erzurum İl Temsilcisi Avukat Fatime Alkan, suç duyurusunun ardından Erzurum Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Alkan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü arefesinde Kılıçdaroğlu'nun şiddeti meşru sayan ifadeler sarf ettiğini ileri sürerek, bunu dehşet ve esef içerisinde izlediklerini söyledi.

"Ülke siyasetinde rol oynayan veya oynaması beklenen bir şahsın kadına yönelik şiddetle mücadeleyi teşvik etmesi beklenirken ucuz politik gayeler güderek şiddeti meşrulaştıran sözler sarf etmesi asla kabul edilemez" diyen Alkan, "İfade özgürlüğü sınırlarını aşıp nefret ve ayrımcılık söylemine varan şiddet yüklü politik dil kullanmaktan yıllardır vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu 2015 Şubat'ta 'İşsiz olan eşin karısını dövebileceğini' söyleyerek erkeği şiddete teşvik etmiş, 2016'da 'Kadınlardan korkan birisine erkek denmez' ifadeleriyle kadınları aciz gören zihniyetleri gözler önüne sermiştir." ifadesini kullandı.

Alkan, bu dehşet ifadelerinin etkisinden kurtulamamışken Kılıçdaroğlu'nun dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı hakkında hiçbir ahlaki değer sisteminde karşılık bulmayan yakışıksız sözler sarf ettiğini ileri sürerek, şunları dile getirdi:

"Şu günlerde ise 'Ekonomik sorunları olan erkeğin hıncını eşinden alabileceğini' söyleyen Kılıçdaroğlu şiddeti meşrulaştıran bu açıklamasıyla bir kez daha cehaletini ve samimiyetsizliğini ortaya koydu. Zira değişen ve dönüşen Türkiye'de bu köhnemiş fikirlerin artık yeri yoktur. Ana muhalefet liderinin söylemlerini, savunduğunu iddia ettiği değerler doğrultusunda düzeltme zarureti artık ivedilik kazanmıştır.Evrensel değerleri, kadının insan haklarını hiçe sayarak sadece siyasi üstünlük ve hamle kazanmak adına şiddeti meşru gören bu izansızlık hali toplumsal şiddeti ve kutuplaşmayı körüklemektedir. KADEM olarak kadınlara yöneltilen cinsiyetçi politik dili reddediyoruz. Kılıçdaroğlu'nu kadın sorunlarını siyasete malzeme etmekten vazgeçip meşru sözleri dolayısıyla kamuoyundan özür dilemeye, topluma faydalı rasyonel siyaset yaparak kadın sorunlarına çözüm üretmeye davet ediyoruz."



