Kaderleri farklı hedefleri aynı





SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Atletizm branşında dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan zihinsel engelli 4 kızın en büyük hayali, olimpiyatlara katılarak ülkelerine madalya kazandırmak.

Hepsinin farklı bir hikayesi bulunan özel sporcular Esra Bayrak (18), Yasemin Keskinsoy (18), Eda Yıldırım (14) ve Edanur Akın (14), bugüne kadar atletizm branşında çeşitli başarılar elde etti.

Milli takım forması giyen 4 özel sporcu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020 yılında düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.





- Öz annesine ev almak istiyor





Gençlerde dünya şampiyonluğu bulunan Esra Bayrak, AA muhabirine, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılarak atletizmde Türkiye'ye madalya kazandırmak istediğini söyledi.

Çok hırslı olduğunu dile getiren Esra, "Sekiz kardeşiz. Ailem, ekonomik durumu olmadığı için beni koruyucu aile yanına verdi. En büyük hedefim, öz annemin hayallerini gerçekleştirmek ve ona ev almak. İnşallah bunu başarırım." dedi.





- Van depreminin ardından Samsun'a geldiler





Ailesiyle, depremin ardından Van'dan Samsun'a göç eden Eda Yıldırım ise spora resim öğretmeni sayesinde tanıştığını aktardı.

Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu anlatan Eda, "Hedeflerimi bir bir gerçekleştiriyorum. Hedeflerimde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu var. Özellikle olimpiyatlarda madalya almak istiyorum. Annemin bir hayali var, ev almak. Benim de arzum Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı olimpiyatlarda okutturmak." ifadelerini kullandı.

Dünya gençler şampiyonu Yasemin Keskinsoy ile 100 metrede Türkiye şampiyonluğu bulunan Edanur Akın da olimpiyatlara katılarak madalya kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.





- "Hepsinin farklı hedefleri, farklı hayalleri var"





Antrenör Aytunç Göz de Esra ve Yasemin ile 3, Eda ve Edanur ile de 1,5 yıldır çalıştıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hepsinin farklı hedefleri, farklı hayalleri var. Onların hayallerine anahtar olabiliyorsam benden mutlusu yok. Hedefimiz ülkemize Tokyo'da mümkün olduğunca fazla madalya kazandırmak. İnşallah bunu başarırız. Esra paralimpik listesine girdi. Yasemin'in baraja 1 saniyesi kaldı. Edanur ise 4.60 metre atlıyor, 4.65 metre atladığı zaman olimpiyat barajını geçmiş olacak. Eda ise güllede 10.20 metre atıyor, 11 metre attığı zaman o da olimpiyat barajını geçmiş olacak. Önümüzde 3 yıl var. Bu sürede bunları gerçekleştireceğimize inanıyorum."