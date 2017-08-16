İSTNBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi, Kozyatağı Mahallesi'nde yapımı süren ve yıl sonunda faaliyete geçecek "Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı"nın tanıtımı amacıyla "Kadıköy Afet Hazırlıkları Bilgi Paylaşımı" etkinliği gerçekleştirdi.

İçinde bir deprem ve portatif yangın söndürme simülatörü (öğrencelik), 5D sinema, eğitim salonu ve fonksiyonel park mobilyalarının bulunduğu "Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı"nda uygulamalı eğitim teknikleriyle özellikle çocukların afet hakkında bilgilendirilmesi de hedefleniyor.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, özellikle 1999 depreminden sonra Kandilli Rasathanesi'nin afet bilinci yaratmak için tüm sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarıyla birikimlerini paylaştığını ve bu amaçla her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Kalafat, Kadıköy Belediyesini "Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı" dolayısıyla tebrik etti.

Park hakkında AA muhabirine bilgi veren Kadıköy Belediyesi Afet Yönetim Bürosu Sorumlusu ve Kentsel Arama Kurtarma Takım Lideri Hakan Özdemir, 2005 yılından bu yana 70 bin kişiye afet bilinçlendirme eğitimi verdiklerini anlattı.

Parkı, 24 saat afetin öğretildiği bir alan olarak düşündüklerini, tasarladıklarını dile getiren Özdemir, eğitimler için hedef kitle olarak öncelikle çocukları belirlediklerini ifade etti.

Özdemir şunları kaydetti:

"Parkımızda öncelikle gerçeğe çok yakın bir depremi tecrübe edebileceğimiz deprem simülatörü olacak. Aynı zamanda temel afet bilgilerinin de paylaşılabileceği 5 boyutlu sinemamız, olacak. Parka gelen katılımcılara filmler vasıtasıyla ve farklı efektlerle deprem anında ne yapması gerektiğini anlatacağımız sinemamız, ayrıca alan içinde çeşitli açık alan aktivitelerimiz olacak. Bunlardan bir tanesi de portatif yangın söndürme simülatörü. Bu simülatörle yangın söndürücünün nasıl kullanıldığını anlatacağız. 'Afet çantamı hazırlıyorum', 'eşini bul' oyunuyla da afet çantasının nasıl hazırlanacağını öğreteceğiz."

Afetlerle başa çıkmak için vatandaşların afetlerde ne yapması gerektiğini öğrenmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bireyin bilinçlenmesi bizim için çok önemli. Kabul etmek gerekir ki devletin her alana ulaşması mümkün değil." dedi.

Kadıköy Belediyesi, Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı Projesi ile vatandaşlara olası afetleri, afetlerin oluşumlarını, afet öncesinde alınabilecek önlemler ve afet esnasında yapılması gerekenleri öğretmeyi amaçlıyor.