Kadıköy Belediyesi hakkında suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin, kamu zararına sebep oldukları gerekçesiyle Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, önceki belediye başkanı Selami Öztürk ve Kadıköy Belediyesi yetkilileri hakkında suç duyurusu yaptı.

Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Şahin, suç duyurusu dilekçesini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçede, şüphelilerin yetki ve sorumluluk alanında bulunan, mülkü Kadıköy Belediye Başkanlığı'na ait Caddebostan Kültür Merkezi'nde kiracı konumundaki bir işletmecinin, kullandığı alanın dışına fahiş oranda haksız işgalde bulunmasına rağmen, şüphelilerin işgalciden ecrimisil (haksız işgal tazminatı) talebinde bulunmadığı, açıkça ve aleni bir şekilde belediyenin zarara uğratıldığı savunuldu.

Ayrıca, dilekçede, belediyeleri denetlemekle görevli Sayıştay'ın "Kadıköy Belediyesi 2016 yılı Sayıştay Denetleme Raporu"unda da, şikayete konu usulsüzlüğün açıkça tespit edildiği belirtildi.

Dilekçede, belediye tarafından kültür merkezindeki bir işletmeciye 20 bin TL karşılığında 161,65 metrekarelik alanın pasta-cafe olarak 5 yıl kullanılması için kiralandığı, sonradan kiracının haksız işgalde bulunarak bu alanı 418,14 metrekareye çıkardığı ve bu yüzden de belediyenin ayda 31 bin 500 TL zarara uğradığı iddia edildi.

Belediye yetkililerinin bu durumu tespit ettiği halde, haksız işgal tazminatı talebinde bulunmadığı savunulan dilekçede, kiracının 2013 yılının ağustos ayından, 2017 yılı aralık ayına kadar 53 ay boyunca bu haksız işgali sürdürdüğü, şüphelilerin görevini ihmal ederek belediyeyi geçen bu süre zarfında 1 milyon 699 bin 500 TL zarara uğrattıkları ileri sürüldü.

Şahin, Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu, eski belediye başkanı Öztürk, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Kerim Nalbant, Emlak İstimlak Müdürü Bülent Turan ve yardımcısı Burak Büyükyürür ile savcılıkça resen belirlenecek diğer yetkililerin, görevlerini yerine getirmeyerek "kamu zararına" sebep oldukları gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma suçundan" cezalandırılmasını talep etti.



