Kadıköy Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şubesi arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Sözleşmesinin imzalanması dolayısıyla Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri ve belediye çalışanların katılımıyla Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde tören düzenlendi.

Aykurt Nuhoğlu, sendikaların toplumun temel direği olduğunu dile getirerek, "Sendikaların güçlü olmadığı hiçbir toplumda demokratikleşme olmaz. Sendikalar yönetimlere katılacaklar, yönetimlerin gelişmesine katkı sağlayacaklar ve bu ülkenin değişimine önderlik edecekler." dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko da "kıdem tazminatı" konusuna değinerek, "Biz kıdem tazminatlarımızın fona devredilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye'nin gerçekten çok önemli sorunları var. Bu sorunlar dururken nereden çıktı bu kıdem tazminatı? Bunları bakanlarla, başbakanla sürekli paylaştık. Üç gün Cenevre'ye gideceğiz, orada işverenlerle, işçi temsilcileri ve sayın bakanla görüşeceğiz. Orada da bunları konuşacağım, 'Kıdem tazminatı taslağını geri çek' diyeceğim ve DİSK'in genel greve hazır olduğunu bizzat kendisine anlatacağım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çektirildi.

Kadıköy Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubesi arasında imzalanan ve 700 işçiyi kapsayan 2 yıllık TİS'e göre, ücretlere her altı ayda bir yüzde 4 zammın yanı sıra aylık 30 lira yakacak zammı, ayda çocuk başına 25 lira, yılda 10 günlük ikramiye verilecek.





