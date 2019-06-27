Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul Trabzon Bursa
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı
Mega yat “Spectre“ Marmaris'te
Mega yat Marmaris'te
Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı desteği müjdesi
"Etçi buzağı" desteği
Türk kirazına uluslararası lezzet yıldızı sertifikası
Türk kirazına sertifika
Kadıköy'de yelkenler fora!
Kadıköy'de yelkenler fora!

Kadıköy'de yelkenler fora!

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı, Kadıköy Fenerbahçe’de ilk düzenlenecek yelken yarışları ile kutlanacak.

Kadıköy'de yelkenler fora!
banner17

Gemi işletmeciliğini sevdirmek ve 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında elde edilen kabotaj hakkını kutlamak için İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Fenerbahçe’de düzenlenecek optimist yelken yarışları düzenlenecek. 7-15 yaş arasındaki çocukların yelken açacağı yarışlar saat 12.00’de Fenerbahçe’den başlayacak. Kız ve erkek kategorisinde düzenlenecek yarışlarda dereceye girenlere ödülleri saat 17.30’da düzenlenecek törenle verilecek. Ödül törenine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’da katılacak. 

Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması’yla 1923 yılında kaldırıldı. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’na göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
1 Temmuz Denizcilik Ve Kabotaj BayramıKadıköy Fenerbahçe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5