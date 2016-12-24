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Kadıköy'de bazı mahallelere 20 saat su verilemeyecek

- Kurbağalıdere ıslahı çalışmaları dolayısıyla 27 Aralık Salı günü saat 10.00'dan itibaren su kesintisi uygulanacak

Kadıköy'de bazı mahallelere 20 saat su verilemeyecek

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'ün bazı mahallelerine, 27 Aralık Salı günü 10.00'dan itibaren 20 saat süreyle su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamada, Kurbağalıdere ıslahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları sebebiyle yeri değiştirilen isale hattının mevcut hatlara bağlanarak, iyileştirme ve onarım yapılacağı belirtildi.
Bu çerçevede Kadıköy Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi'nin bir kısmına 27 Aralık Salı günü 10.00 ile 28 Aralık Çarşamba günü 06.00 arasında 20 saat süreyle su verilemeyeceği duyuruldu.






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İSKİKadıköySu Kesintisi
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