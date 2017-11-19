İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de denize düşen kişi boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Moda Sahili'nde kayalıkların üstünde otururken denize düşürdüğü içki şişelerini almaya çalışan bir kişi suya düştü.
Çırpındığını görerek suya atlayan bir vatandaşın kurtarmaya çalıştığı kişi, bir süre sonra denizde kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deniz polisi dalgıçlarının yaptığı aramada, suda kaybolan kişiye ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan kişinin boğulduğu tespit edildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlardaki erkeğin cesedi, morga götürüldü.