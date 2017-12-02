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Kadıköy'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

- Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobilin çarptığı motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi - Kazada motosikletteki iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

Kadıköy'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de otomobilin çarptığı motosikletteki iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağdat Caddesi'nde Kadıköy istikametine seyreden ve aşırı süratli olduğu öne sürülen Ömer Faruk S. idaresindeki 34 HY 0077 plakalı otomobil, Erenköy Sapağı yakınında önünde seyreden motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki iki kişi asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Otomobil ise yol kenarında park halindeki başka bir otomobile ve bariyerlere çarparak durabildi.

Yaralılardan Eren Çalışır, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Üstünden kimliğine dair herhangi bir belge çıkmayan diğer yaralı ise müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu kişinin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, motosiklete çarpan otomobilin sürücüsünü gözaltına alarak Göztepe Polis Merkezi'ne götürdü.

Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi bir süre trafiğe kapalı kaldı.

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