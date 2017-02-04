Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL Ömer Özgür Çetinoğlu
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Kadıköy'de "referanduma hayır" eylemi

- Polis, iki kişiyi gözaltına aldı

Kadıköy'de

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de "referandumda hayır" eylemi yapan gruptakiler polisle tartışınca 2 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy Boğa Meydanı'nda bir araya gelen grup, anayasa değişikliğine ilişkin yapılması planlanan referandumda "hayır" denilmesi için eylem yaptı.

Çeşitli sloganların atıldığı eylemde, basın açıklaması sırasında bir katılımcı "devlet büyüklerine hakaret ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınmak istendi. Bunun üzerine gruptakiler, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

Polisin destek istemesinin ardından olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polis, grubu biber gazı sıkarak dağıttı.

Olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
GözaltıHayır EylemiPolis Ile Tartışma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.