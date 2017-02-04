İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de "referandumda hayır" eylemi yapan gruptakiler polisle tartışınca 2 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy Boğa Meydanı'nda bir araya gelen grup, anayasa değişikliğine ilişkin yapılması planlanan referandumda "hayır" denilmesi için eylem yaptı.

Çeşitli sloganların atıldığı eylemde, basın açıklaması sırasında bir katılımcı "devlet büyüklerine hakaret ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınmak istendi. Bunun üzerine gruptakiler, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

Polisin destek istemesinin ardından olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polis, grubu biber gazı sıkarak dağıttı.

Olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı.