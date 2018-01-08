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Kadıköy’de silahlı saldırı: 2 yaralı

- Kadıköy’de silahlı bir kişi, Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi’nde bulunan bir pazarlama şirketine silahlı saldırı düzenledi. İş yerinin eski ortağı olduğu belirtilen saldırgan, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak bulunan emekli özel harekat polisi tarafından etkisiz hale getirildi

Kadıköy’de silahlı saldırı: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy’de bir iş yerini basan silahlı kişi, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak bulunan emekli emekli özel harekat polisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, akşam saat 18.00 sularında Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi’ndeki tanıtım ve pazarlama şirketine silahlı baskın düzenleyen Nevzat Güntekin, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak bulunan emekli Özel Harekat Polisi Ömer Tatar’ı bacağından yaraladı.

İş yeri sahibi Mutlu Karakaya’yı vurmayı hedeflediği iddia edilen saldırganş, daha sonra Ömer Tatar tarafından etkisiz hale getirildi. Olayda güvenlik görevlisi emekli polis, silahla ayağından yaralanırken, saldırgan şahıs da darp sonucu kafasından yaralandı.

Durumun komşular tarafından polise bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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