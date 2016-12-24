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Kadıköy'de su kesintisi

- Kurbağalıdere ıslah çalışmaları kapsamında 20 saatlik su kesintisi yapılacak

Kadıköy'de su kesintisi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy’de Kurbağalıdere ıslah çalışmaları kapsamında 20 saat boyunca su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklamasına göre, Kurbağalıdere Islahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları sebebiyle yeri değiştirilen isale hattı mevcut hatlara bağlanarak iyileştirme ve onarım çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle 27 Aralık Salı günü saat 10.00'dan 28 Aralık Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar 20 saat süreyle, Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy Mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi’nin bir kısmına su verilmeyecek.

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