Kadıköy'de tarihi çeşmenin yıktırıldığı iddiası

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bulunan tarihi Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çesmesi'nin aynı alanda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında yıktırıldığı iddiası bölge sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Alınan bilgiye göre, 5 Numaralı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 2014 yılında almış olduğu karar ve bu kararın ekinde yer alan restitüsyon, restorasyon projeleri kapsamında tarihi Ladikli Çuharoğlu Ahmet Ağa Çeşmesi'nin de içinde yer aldığı alanda çalışma başlatıldı.

Kadıköy Belediyesi tarafından söz konusu alanda bulunan ahşap metruk binanın yıkılarak aslına uygun yeniden yapıldığı ancak bu çalışmalar sürdürülürken, halk arasında Servili Çeşme olarak da bilinen tarihi Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çesmesi ile hemen yanındaki namazgahın (kıble taşı) yıktırıldığı öne sürüldü.

- "Gözümüzün içine baka baka tarihi yok ettiler"

Kadıköy Rıhtımı'nın simgelerinden kabul edilen 1793 yapımı çeşmenin yıktırıldığı iddiası tepkilere neden oldu.

Mahalle sakinlerinden Selçuk Sesli, buradaki çeşme ve kıble taşının kaldırılmasından son derece rahatsız olduklarını anlatarak, "Belediye yetkilileri hiçbir izah yapmadan gözümüzün içine baka baka bir tarihi yok ettiler. Bunun açıklamasını belediyeden bekliyoruz. Tarihe de saygıları kalmamış bu insanların. Yerine uyduruktan çeşme yapılıyor. Tarihi çeşmenin yerini tutar mı? Buradan yetkililere sesleniyorum.'' dedi.

- "Çeşme kısa sürede tamamlanacak"

Kadıköy Belediyesi, sosyal medyada da gündeme gelen konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kadıköy Rıhtımındaki Tarihi Lâdikli Çuhadar Ahmet Ağa Çeşmesi’nin 5 Numaralı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 2014 yılında almış olduğu karar ve bu kararın ekinde yer alan restitüsyon, restorasyon projelerine uygun olarak yapımı devam etmektedir. Çeşme kısa sürede tamamlanacak olup, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun projesine aykırı hiçbir uygulama yoktur.” denildi.

Tarihi çeşme, Osmanlı Padişahı 3. Selim'in çuhadarlarından Ladikli Ahmet Ağa tarafından 1793’te yaptırılmıştı.