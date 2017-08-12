Kadıköy'deki izinsiz gösteri

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'deki izinsiz gösteriye müdahale eden polis tarafından gözaltına alınan 16 kişi serbest bırakıldı.

Aralarında Berkin Elvan'ın annesi ve ablasının da bulunduğu 16 kişi, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, salıverildi.

Süreyya Operası önünde, dün akşam saatlerinde toplanan grup, açlık grevi yapan tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça lehinde sloganlar atarak "Açlık Grevi 156. gününde. İşimizi geri istiyoruz" pankartı açmıştı. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahale eden ekipler, aralarında Berkin Elvan'ın annesi ve ablasının da olduğu 16 kişiyi gözaltına almıştı.