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Kadıköy'deki silahlı saldırı

- Kafeteryada düzenlenen silahlı saldırıda Alaattin Çakıcı'nın akrabasını yaraladığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'deki silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir kafeteryada düzenlenen silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladığı öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık 2017'de Suadiye'deki kafeteryada arkadaşlarıyla oturan Adem Çakıcı'nın silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 31 Aralık 2017'de Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda, saldırıda kullanılan silahla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ettiği, saldırıda ağır yaralanan Adem Çakıcı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Suadiye'de 29 Aralık 2017'de kafeteryada arkadaşlarıyla oturan Adem Çakıcı, silahlı saldırıya uğramış, saldırgan ve yanındaki kişi, otomobille kaçmış, ağır yaralanan Çakıcı, sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmış, Adem Çakıcı'nın cezaevinde bulunan suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın akrabası olduğu belirtilmişti.

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