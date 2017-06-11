Kadıköylülerden

İSTANBUL (AA) – Kadıköy Feneryolu Mahallesi sakinleri, 127 yıllık Tuğlacıbaşı Camisi ile yanındaki yeşil alanın korunması talebiyle Kuyubaşı Parkı’nda basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakinlerinden CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Tuğlacıbaşı Camisi’nin küçük bir yapı olması sebebiyle cuma ve bayram namazlarında cemaate yetmediğini ve etrafındaki alanın korunarak ibadet alanının genişletilmesini istediklerini söyledi.

Narin, şunları kaydetti:

“Kadıköy’de Feneryolu mahallemizde 127 yıllık bir cami mevcut. Mahallemizin camisi tarihi küçük bir cami ve yeterli değildi. Bu caminin daha geniş alanlı olabilmesi, daha fazla insanın sığabilmesi için bir çalışma yapılıyordu. İlçe belediyesi tarafından onaylanan bir proje oldu. Ama arkasından bahçenin içerisinde bulunan, özellikle bizim önemsediğimiz bir alan vardı. Bu boş alanın normalde çocuklarımızın oynayacağı ve yaşlılarımızın oturabileceği bir alan olmasını istiyorduk. Ama görüyoruz ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu alanı yeni bir yapıya, tekrar bir yapılaşmaya açmıştır. Biz bundan rahatsızız. İsterdik ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı böyle bir projeye onay vermeden önce mahallelinin ve Kadıköylülerin fikrini sorsun, isteklerini sorsun. Biz o mahallede çocuklarımızın cami bahçesi ve avlusunda dolaşmalarını, oynamalarını istiyoruz."

İhtiyaçlarının daha çok bina değil, nefes alınacak bir alan olduğunu kaydeden Narin, "Onun için Kadıköylüler ve Feneryolu Mahallesi sakinleri olarak buradayız. Yapımına başlanan bu binanın kaldırılmasını istiyoruz.” dedi.

Kuyubaşı Parkı'nda toplanan grup, açıklamanın ardından inşaatın sürdüğü alana yürüdü.



