İSTANBUL (AA) - Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Kadim Çerkes El Sanatları Sergisi, 24 Kasım Cuma günü Deniz Müzesi'nde ziyarete açılacak.

Vakıftan yapılan açıklamada, Kuzey Kafkasyalılar'ın 1,5 asır önce yaşadıkları sürgünden sonra yok oluşa karşı koyabilmek için vakıflar, dernekler kurarak geleneklerini yaşatmanın yollarını aradığı belirtilerek, kurtarılmaya çalışılan ana dilin yanı sıra yaşamlarında önemli yer tutan el sanatlarını da korumaya çalıştıkları vurgulandı.

Açıklamada, vafkın kadim Çerkes el sanatlarını korumak ve geliştirmek amacıyla yola çıktığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çerkes el sanatları Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı üyelerinden Bengün Gül'ün eğitmenliğinde oluşan Adıyüf Çerkes El Sanatları Atölyesi'nin günümüz yorumlarıyla gün ışığına çıkacak. Yaşamlarında el sanatlarına geniş yer veren Çerkesler, bilhassa dekoratif sanatlarda ve gümüş işlemeciliğinde son derece estetik objeler, modeller üretmişler. Bugüne ulaşmış birçok eser, yapıldığı çağ ve yer belirtilerek Kuzey Kafkasya müzelerinde ve ünlü Hermitaj Müzesi'nde sergileniyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda dünyaya başka isimlerle yayılan bazı sanat dallarının, Azak ile Hazar Denizi arasındaki coğrafyada yaşamış olan Çerkeslere ait olduğu belgelerle ortaya çıkarılmıştır."

Açıklamada, Beşiktaş Deniz Müzesi Çaka Bey Sergi Salonu'nda açılacak sergide, Adıyüf El Sanatları Atölyesi'nin Kafkasya'nın kadim değerlerinden esinlenerek tasarladığı takıların, ayrıca Bengün ve Cengiz Gül'ün yıllardır bir araya getirdiği antika Çerkes eşyalarının da ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı belirtildi.

Sergi, 24 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.