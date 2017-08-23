Kadim şehir, bayramda konuklarını bekliyor

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır, 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde daha fazla yerli ve yabancı turisti ağırlamak istiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren tarihi surları, peygamber ve sahabe mezarları, İslam dünyasının 5'inci Harem-i Şerifi olarak nitelendirilen Ulu Camisi ile bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlamak isteyen kadim kent Diyarbakır, sağlanan huzur ortamında Kurban Bayramı tatilinde gelecek konuklarını bekliyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzurun sağlandığı tarihi Sur ilçesi, cazibe merkezi haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalar sayesinde hak ettiği görünüme kavuşuyor. Sur esnafı da ilçeye gelecek konuklarına yenilenen mekanlarda hizmet sunmayı arzuluyor.

Diyarbakır Tarihi ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Derneği Başkanı Eyyüp Karakaş, AA muhabirine, 10 günlük bayram tatilinde kente gelecek turistleri umutla beklediklerini söyledi.

Diyarbakır'ın güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sayesinde huzura kavuştuğuna işaret eden Karakaş, "Buraya gelecek vatandaşlar bayramı huzurlu bir şekilde geçireceklerdir. Çukur siyasetinin ardından terör olayları sona erdi. Kentimiz güvenli bir şehir haline gelmiştir." dedi.

Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği (DTTD) İkinci Başkanı Edip Paçal ise huzurun sağlandığı ilde geçen yıla oranla turizm hareketliliği yaşadığını söyledi.

Diyarbakır'ın eski huzurlu günlerine kavuştuğunu vurgulayan Paçal, "10 günlük bayram tatilini yerli ve yabancı turistler için fırsat olarak görüyorum. Bu tatil fırsatını ziyaretçilerin Diyarbakır'da değerlendirmesini için davet ediyoruz." dedi.

Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı'nda işletmeci olan Kadri Önalan da terör saldırılarının esnafı mağdur ettiğini anımsattı.

Önalan, tatilde gelecek yerli ve yabancı turistleri heyecanla beklediklerini aktararak ziyaretçileri iyi ağırlamak için hazırlıkları tamamladıklarını sözlerine ekledi.

- "Diyarbakır muazzam bir şehir olmuş"

Sur'daki tarihi varlıkları gezmek için ailesiyle Şanlıurfa'dan gelen Hikmet Aydoğan ise kentteki tarihi eserlerden çok etkilendiğini belirterek "Kentin çok güzel tarihi ve doğal güzellikleri var. Tarihi Ongözlü Köprü'ye ilk kez geldim ve çok beğendim. Diyarbakır muazzam bir şehir olmuş. Diyarbakır gerçekten huzurlu bir kent. Herkesin rahatlıkla buraya gelip huzurlu bir şekilde gezebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

- İlk kafile Arap ülkelerinden

Demir Otel Genel Müdürü Ömer Yüksel, bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının işletmecileri sevindirdiğine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diyarbakır'ı ziyaret etmek isteyen misafirlerimizi bekliyoruz. Diyarbakır tarihi, doğası ve kültürüyle gezilmeye görülmeye değer bir kent. 10 günlük bayram tatilinden umutluyuz. 27 Ağustos'ta Arap ülkelerinden gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Bunun heyecanı içerisindeyiz. Yerli ziyaretçileri de ağırlamak istiyoruz."

- "Güvenli bir bir şehirde yaşıyoruz"

Mitannia Regency Otel Genel Müdürü Nurgül Avcı, 10 günlük bayram tatilinin ülke genelinde sektöre katkı sunacağına dikkati çekti.

Diyarbakır'ın ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin izlerini taşıdığını anımsatan Avcı, adeta tarih kokan şehri herkesin görmesi gerektiğini vurguladı.

Kentin kültür ve inanç turizmi açısından ve açık hava müzesi konumunda olduğunu bildiren Avcı, şunları kaydetti:

"Bölgemiz kültür ve inanç turizmi açısından çok zengin. Herkesi buradaki kültürel varlıkları görmeye davet ediyorum. Bölgenin güvenli olmadığı iddiasıyla insanlar çok gelmiyor. Aksine çok güvenli bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde gayet güvenli ve mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Kentin güvenli olmadığına dair algı kırılmalı. 10 günlük bayram tatilinde gelecek konuklarımız için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram tatiline hazırız ve ziyaretçilerimizi bekliyoruz."

Ziyaretçilerine tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı sunan Diyarbakır, kaburga dolması, içli köfte, ciğer, kadayıf ve künefe gibi yöresel lezzetleriyle tatilcilerin damağına da hitap edecek.