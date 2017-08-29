Kadın akademisyen motosikletiyle dünya turunda

İSTANBUL (AA) - KENAN IRTAK - İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Asil Özbay, kadınların yapabileceklerinin sınırlarının ne kadar geniş olduğunu göstermek amacıyla tek başına motosikletiyle çıktığı dünya turunda 3 yılda 20 ülke gezdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu 32 yaşındaki Özbay, akademisyenliğin yanı sıra yamaç paraşütü, hentbol, yelken gibi birçok sporla ilgileniyor.

Küçük yaşta motosiklete merak salan Özbay, üniversitesinde birçok sporu uygulamalı olarak öğretiyor.

Sporcu kişiliğinin yanı sıra sosyal projelerde de yer alan Özbay, hapishanede kadınlara satranç öğretti. Kadın mahkumlara, "Buradan çıkınca en çok ne yapmak istersiniz?" diye soran Özbay, "yolda olmak, özgürce gezmek" cevabını alınca bu isteklerini yerine getiremeyen tüm kadınlar adına motosikletiyle dünyayı gezmeye karar verdi.

İlk seyahatine Avrupa'dan başlayan Özbay, geçen yıl başarılı bir şekilde tamamladığı yolculuğunda dünyanın en zorlu 10 yolu arasında gösterilen Fas'taki Tizi n'Tichka dağ geçidini tek başına motosikletiyle geçmeyi başardı.

- "Şu ana kadar hiçbir yerde sorun yaşamadım"

Tek başına motosikletiyle binlerce kilometre yol kateden ve Moğolistan seyahatini tamamlayarak yurda dönen Özbay, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Özbay, ilk seyahatine Adriyatik Denizi'nin kıyısındaki ülkeleri gezerek başladığını söyledi.

Gezdiği ilk ülkelerin Türkiye'ye yakın ülkeler olduğunu belirten Özbay, "2015'te 'Bir kadın bir motosiklet 10 ülke' projesiyle Yunanistan'dan başlayarak, Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Slovenya, Karadağ, Hırvatistan, İtalya, Slovenya, Avusturya'yı gezdim. Evimden motosikletimle çıkıyorum. Tüm gezilerim Kız Kulesi'nden başladı. Benim hikayemle de uyuşuyor. Kız Kulesi esir bir kızın özgürleşmesini simgeliyor. Yurt dışından önce Türkiye'de de çok yol katettim. Şu ana kadar hiçbir yerde sorun yaşamadım. Arnavutluk'ta biraz tedirgin oldum ve kalmadığım tek ülke Arnavutluk oldu. Orada da herhangi bir sorun yaşamadım, sadece tedirgin oldum." diye konuştu.

Özbay, motosikletle dünya seyahatinin diğer araçlara göre çok daha ekonomik olduğunu dile getirdi.

- "Fas beni çok etkiledi"

Dünyada en çok merak ettiği ülkelerden birinin Fas olduğunu ifade eden Özbay, şöyle devam etti:

"Farklı bir kıtayı da merak ediyordum. Bu nedenle Fas'a gitmeye karar verdim. Motosikletimle çıkıp kara yoluyla Fas'a gittim. Fas seyahatim 42 gün sordu. Fas'ın tamamını gezdim. Sahra Çölü'nden okyanus sahillerine kadar gezdim. Fas beni çok etkiledi. Şehirleri birbirinden çok farklı. Kazablanka bambaşka bir ülke gibi. Marakeş çok farklı. Okyanusa girmek mümkünken, doğuya doğru sürüp Sahra Çölü'nde kalabiliyorsunuz."

- "Sınırları zorlamayı severim"

Özbay, Asya turuna ise ilk kez bu yıl çıktığını dile getirerek, bu seyahatte Karadeniz kıyılarını takip ettiğini anlattı.

Karadeniz kıyılarını takip ederek Gürcistan ve Rusya üzerinden Moğolistan'a gittiğini aktaran Özbay, "Japonya'ya geçecektim. Rusya vizem bitmek üzereydi ve motosikletim arıza yaptı. Tekrar Moğolistan'a döndüm. İyi ki de döndüm, keşfetme imkanım oldum. Moğolistan'ın insanı inanılmaz saf. Hiç kirlenmemişler, inanılmaz iyi niyetliler." ifadelerini kullandı.

Kişisel yaşamında da sınırları zorlamayı sevdiğini kaydeden Özbay, "Kendi sınırlarımı keşfetmeyi seviyorum. Nerelere kadar gidebileceğimi merak ediyorum. Motosikletle tek başımla seyahat ediyorum. Yalnızlık bir taraftan özgürlük de getiriyor. Tek başına seyahate çıkınca daha fazla kişiyle temasa geçebiliyorsun. Herkes sana kapısını açabiliyor, hikayeni dinlemek istiyor. Bir partnerle, eşle gitsem her şeyi sadece onunla paylaşabilecektim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kendimi anı koleksiyoncusu gibi hissediyorum"

İnsanların seyyahlara karşı iyi davrandığını vurgulayan Özbay, kadın olduğu için herkesin kendisine sofrasına davet ettiğini söyledi.

Özbay, seyahatlerinde daha çok otelde kaldığına işaret ederek, " Bazen çadırlarda kalıyorum. Ülkenin şartlarına göre kalacağım yeri belirliyorum. Kendimi anı koleksiyoncusu gibi hissediyorum. Fas'ta çölde çadırda kaldım. Aslında çadırda da kalmadım. Çadır kenarında çöl kumu üzerinde akrepler rağmen gökyüzünü seyrettim." diye konuştu.

Asil Özbay, motosikletle tek başına seyahat konusunda annesini halen ikna edemediğini, babasına ise bu fikrini bir şekliyle kabul ettirdiğini ifade etti.

- Seyahatlerini kitaplaştırıyor

Bu seyahatlerini bir kitapta topladığını ve kitabının bitmek üzere olduğunu aktaran Özbay, "Dikiz Aynamda Dünya' kitabımın ismi. Kadın gözüyle yol hikayelerini anlatıyorum. Yolda karşılaştığım, etkileyenler, hatırımda kalanlar, beni değiştiren şeyler ve içsel yolculukları anlatıyorum bu kitapta. Hepsi motosiklet temalı değil, tek başına yolda olan bir kadının hikayesi." diyerek konuşmasını tamamladı.