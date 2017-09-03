Kadın astronot Whitson 288 gün sonra dünyaya rekorlarla döndü

NEW YORK(AA) - Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson (57), 288 günün ardından uzay istasyonundan ayrılarak iki meslektaşıyla birlikte Soyuz kapsülü ile Kazakistan'a iniş yaptı.

Whitson, bu görevindeki 288 günle birlikte toplamda 665 gün uzayda kalarak "uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı" ve "uzayda en uzun süre kalan kadın" ünvanlarıyla dünyaya döndü.

"Uzayda en uzun süreli kalma rekoru" ise 879 gün ile Rus kozmonotu Gennady Padalka'ya ait bulunuyor.

Whitson ile birlikte Amerikalı Astronot Jack Fischer ve Rus Kozmonot Fyodor Yurchikhin de dünyaya dönüş yaptı. Yurchikhin'in beş ayrı seyahatte toplam 673 gün uzayda kaldığı bildirildi.

"Uzaya giden en yaşlı kadın" rekorunun da sahibi olan 57 yaşındaki Dr. Whitson'ın ayrıca en çok uzay yürüyüşü yapan kadın rekoru da bulunuyor.