Kadın dernekleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - 35 kadın derneği ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) bünyesindeki İş Dünyasındaki Kadın (İDK) Komisyonu üyeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı ziyaret etti.

Konfederasyondan yapılan yapılan açıklamaya göre çatısı altındaki 25 federasyon ve 205 dernek ile Türkiye'nin en büyük KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası örgütlerinden TÜRKONFED, 2007 yılından bu yana kadınların eğitime, iş hayatına ve siyasete katılımını teşvik eden çalışmalar yürüten İDK üyeleri Ankara'ya çıkarma yaptı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık başkanlığında 35 kadın derneğinin temsilcisinden oluşan TÜRKONFED İDK Heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'yı makamında ziyaret ederek, komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TÜRKONFED İDK Komisyonu tarafından 2007 ve 2014'te hazırlanan "İş Dünyasında Kadın" raporlarında yer alan politika önerilerini Kaya'ya aktaran heyet üyeleri, 19 Ekim'de TÜRKONFED-UNDP ve UNWOMEN işbirliğiyle gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Kadın Zirvesi'nde açıklanacak olan 3. İş Dünyasında Kadın Raporu'nun ilk iki faz sonuçlarını da paylaştı.





-"Türkiye 2 milyon 160 bin kadına net iş yarattı"





Yasemin Açık, 2007-2015'te Türkiye'nin düzenli ücretli işlerde kadınlar için yüzde 77 artış sağlayarak, 2 milyon 160 bin kadına net iş yarattığının TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu'yla tespit edildiğini bildirdi. Kreş ve bakım hizmetleri alanında da önemli gelişmeler katedildiğine işaret eden Açık, buna rağmen kadınların iş hayatına girişini artıracak bazı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açık, "Türkiye'de çocuk bakımı ağırlıklı olarak çocuğun annesi tarafından sağlanmakta ve anne çalışma hayatından uzaklaşmaktadır. 2015 yılı itibarıyla 1 milyon civarında kadın çocuk bakımı ile uğraştığı için iş gücüne katılamadığını ifade etmektedir. Kreş hizmet ücretlerinin yüksekliği ve kreş hizmetlerinin kalitesine güvenememe kadını iş gücü piyasasından uzaklaştırdığı söylenebilir." ifadelerini kullandı.

Açık, bakım sigortasının Türkiye'de muhtaç yaşlı ve engellilere bakan kişilere ödendiğini ve bu sayının da yaklaşık 480 bin kişi olduğunu anımsattı. Bakım sigortası oluşturularak evde yaşlı, engelli çocuk bakım hizmetinin, bu alanda eğitim almış SGK'lı kişiler aracılığıyla yapılabileceğini aktaran Açık, Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması nedeniyle gelecekte istihdam yaratma ihtiyacının artacağını dile getirdi.

Açık, bu açığı azaltacak özel politikalar ve programlara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili şu görüşlerini de ifade etti:

"Ev işlerinde çalışan kadınların sigorta kapsamına alınmasının zorunlu hale getirilmesi ve ödenecek sigorta primine destek sağlanması da önemlidir. Sosyal yardımlar ekonominin gelişmesi ile birlikte olmalıdır. Ülkenin geleceğini düşünerek çocuklara ve çocuk bakımına ayrılan pay artırılmalıdır. Mevcut durumda sosyal yardımlar yüzde 8 civarındadır ve bunun yüzde 85’i muhtaç ve yaşlılara ayrılmıştır. Bu çerçevede, sosyal yardımlarda genel bir kural ve yaklaşım olarak sigortalı olarak çalışıyor olmanın getirdiği engelin yumuşatılması ve sosyal yardımlar ile SGK'nın birlikte değerlendirilmesinin gerektiğini düşünüyoruz."